Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Сама она несколько дней тому назад нарвалась на множество критики со стороны пользователей сети, похваставшись своим новым образом.

Казалось бы, фолловеры звезды уже должны были привыкнуть к ее неуместным, а иногда и вовсе – вызывающим выходкам, однако женщина систематически продолжает всех удивлять. При чем, чаще всего, «сюрпризы» довольно неприятные.

Этот раз не стал исключением – в своем апрофиле в Инстаграм знаменитость решила выставить снимки на которых видно, как она наслаждается без одежды отдыхом в парной бане. Стоит отметить, что в одном из своих ранних постов женщина отмечала, что является реальной фанаткой русской бани.

«Просто прекрасно я отдохнула после спектакля (уже третьего за неделю) в Вороновское. В комплексе я не впервые и очень люблю это место. Выспалась в уютном деревянном домике на свежем воздухе 😊🙏

А баня-просто шедевр! Я так люблю русскую баню!🙏 Кстати, после моего первого посещения этой бани после ее открытия, хозяин комплекса Александр подарил мне авторскую баню в моем доме (полную отделку из липы с балетными фигурками и деталями).😊 Ну и конечно, мой фирменный шпагат стал грациозным и стройным мерилом и этой тёплой атмосферы», – отметила под новыми снимками Анастасия, предусмотрительно скрыв комментарии.

Ранее мы также писали, что множество гневных слов в ее адрес заставили артистку приостановить активность недоброжелателей и пойти на крайнюю меру. В дополнение, на ее странице появилось еще и видео, в котором она заявила, что скроет комментарии, чтобы избавиться от зла в свой адрес, хотя иногда и игнорирует собственный запрет и возобновляет доступ.

Недавно балерина похвасталась преображением, а в подписи рассказала о небольшом приключении, связанным с ее обновленным стилем:

«Салон Красоты на дом😉 Прекрасное время препровождения поспектакля в Вороновское с любимыми друзьями из Питера .😊 Остались здесь в комплексе моего друга Александра "Ясенки" Настенька привезла целый салон на дому😂 для меня. Приеду с ответным визитом в марте😉».

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