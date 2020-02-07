Российская актриса Кристина Асмус, жена комика Гарика Харламова, похвасталась отдыхом на Мальдивах, покорив сеть пляжным фото
Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм. Взору поклонников будто бы открылась сценка из некогда популярного в 90-х сериала "Спасатели Малибу". Асмус в красном купальнике застыла в момент бега. Ее волосы развеваются на ветру, а на лице играет счастливая улыбка. Примечательно, что артистка выбрала слишком броский макияж, как для пляжного отдыха, - алая помада на губах под стать купальнику.
"Спасаю себя от банальной подписи к фото 🤪", - сообщила Кристина в соцсети.
Комментирующие тут же кинулись обсуждать фото актрисы. Некоторые похвалили Асмус за идею со "Спасателями Малибу", а заодно позавидовали ее мужу Харламову. Другие отметили, что звезда сильно похудела, а также "прицепились" к ее макияжу.
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"Красиво спасаешь😻"
"Тут всё настолько идеально, что подпись не нужна)"
"Все бабы как бабы - а у Гарика Богиня!!!!!!!"
"Это фото блек стейдж с новых спасатели Малибу?"
"На пляже_при полном макияже))))"
"Памела Андерсон медленно выдыхает в сторонке😂🤘"
"Кто тебе сказал, что тебе идёт красная помада? 😱🤷♀️🤦♀️
"Не понимаю,что она демонстрирует,кожу и кости.И какая она приятная,когда её видишь на комеди клабе.Слабый макияж и очень женственная."
Ранее мы сообщали, конец 2019 года был тяжелым для семьи Асмус. Дело в том, что на все пространство СНГ в сети прогремел скандал по поводу постельной сцены в фильме "Текст" с участием актрисы. Хейтеры "зафукали" Асмус, досталось и Харламову, который поддержал супругу, мол, это же искусство, так что нисего страшного в интимных кадрах нет. Дошло даже до того, что люди писали в соцсетях, что следует забрать у супругов их 5-летнюю дочь - якобы, чему могут научить такие родители.
Отметим, несмотря на шум, постельный скандал не помог Асмус получить главную награду на "Золотом орле-2019" (национальная кинопремия России). В это же время фильм "Текст" в целом стал триумфатором, взяв наивысшую награду - лучший фильм года, лучшую мужскую роль, лучший монтаж и лучшую мужскую роль второго плана. При этом премия за лучшую женскую роль досталась актрисе Виктории Мирошниченко, сыгравшую в "
Напомним, что Кристина Асмус в отчаянии, близкие люди ушли один за другим: "Что со мной не так?".
Как сообщала Politeka, Асмус разделась и показала, чем соблазнила Харламова.
Также Politeka писала, что исхудалая Асмус изменилась до неузнаваемости и напугала своим видом: "Не кормят вообще".