"Все бабы как бабы - а у Гарика Богиня!"

Российская актриса Кристина Асмус, жена комика Гарика Харламова, похвасталась отдыхом на Мальдивах, покорив сеть пляжным фото

Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм. Взору поклонников будто бы открылась сценка из некогда популярного в 90-х сериала "Спасатели Малибу". Асмус в красном купальнике застыла в момент бега. Ее волосы развеваются на ветру, а на лице играет счастливая улыбка. Примечательно, что артистка выбрала слишком броский макияж, как для пляжного отдыха, - алая помада на губах под стать купальнику.

"Спасаю себя от банальной подписи к фото 🤪", - сообщила Кристина в соцсети.

Комментирующие тут же кинулись обсуждать фото актрисы. Некоторые похвалили Асмус за идею со "Спасателями Малибу", а заодно позавидовали ее мужу Харламову. Другие отметили, что звезда сильно похудела, а также "прицепились" к ее макияжу.

"Красиво спасаешь😻"

"Тут всё настолько идеально, что подпись не нужна)"

"Все бабы как бабы - а у Гарика Богиня!!!!!!!"

"Это фото блек стейдж с новых спасатели Малибу?"

"На пляже_при полном макияже))))"

"Памела Андерсон медленно выдыхает в сторонке😂🤘"

"Кто тебе сказал, что тебе идёт красная помада? 😱🤷‍♀️🤦‍♀️

"Не понимаю,что она демонстрирует,кожу и кости.И какая она приятная,когда её видишь на комеди клабе.Слабый макияж и очень женственная."

Ранее мы сообщали, конец 2019 года был тяжелым для семьи Асмус. Дело в том, что на все пространство СНГ в сети прогремел скандал по поводу постельной сцены в фильме "Текст" с участием актрисы. Хейтеры "зафукали" Асмус, досталось и Харламову, который поддержал супругу, мол, это же искусство, так что нисего страшного в интимных кадрах нет. Дошло даже до того, что люди писали в соцсетях, что следует забрать у супругов их 5-летнюю дочь - якобы, чему могут научить такие родители.

Отметим, несмотря на шум, постельный скандал не помог Асмус получить главную награду на "Золотом орле-2019" (национальная кинопремия России). В это же время фильм "Текст" в целом стал триумфатором, взяв наивысшую награду - лучший фильм года, лучшую мужскую роль, лучший монтаж и лучшую мужскую роль второго плана. При этом премия за лучшую женскую роль досталась актрисе Виктории Мирошниченко, сыгравшую в " Дылде".

Напомним, что Кристина Асмус в отчаянии, близкие люди ушли один за другим: "Что со мной не так?".

Как сообщала Politeka, Асмус разделась и показала, чем соблазнила Харламова.

Также Politeka писала, что исхудалая Асмус изменилась до неузнаваемости и напугала своим видом: "Не кормят вообще".