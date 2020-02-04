Российская актриса Кристина Асмус рассказала, как чуть не потеряла телефон во время отдыха на Мальдивах

Об этом звезда сериала «Интерны» написала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. По словам Асмус, ее телефон перестал работать. А вместе с ним умерли важные контакты, фото и видео.

«Я вас умоляю, делайте бэкапы всех фото, видео, заметок и контактов, которые вам важны! Сохраняйте все на эти..как их там...айтюнсы или айклауды, пользуйтесь облаками, флешками, жестким дисками и всем, чем только можно! Меня, блин, предыдущий случай (когда у меня безвозвратно удалилось более 13 тысяч файлов) вообще ничему не научил!», - отметила актриса.

По ее словам, ей удалось спасти телефон, хоть все вокруг и говорили, что ему пришел конец. Асмус отметила, что гаджет спасали два дня лучшие айтишники, которых она сумела найти на Мальдивах.

Поклонники Асмус отметили, что тоже неоднократно теряли данные с телефонов и компьютеров.

«Вот именно по этой причине я все фотки распечатываю и в альбом! Такая память и куда приятнее пролистывать альбом!»,

«У меня накрылся внешний жесткий диск, и все за 7 лет пропало(( Фото, видео, ничего не спасли»,

«Был скачек напряжения в доме, телефон был на зарядке, сгорела флэшка в телефоне, было много старых фото»,

«Ноутбук полетел, а на нем были все фото и видео старшей дочи с рождения и до 3-х лет наверное и самое главное выписка с роддома, до сих пор я плачу», - рассказывают фолловеры.

Нашлись и те, кто обратил внимание на то, что Асмус на отдыхе одна.

«А где Гарик?», «Кристина а вы с мужем???», - обратили внимание внимательные поклонники.

«Мы просто восхищаемся вами. Можно?», - добавили подписчики актрисы.

Напомним, что Кристина Асмус в отчаянии, близкие люди ушли один за другим: "Что со мной не так?".

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