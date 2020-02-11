Светлана Лобода впервые прервала молчание после срочной эвакуации из московского кинотеатра, где разгорелся пожар

Популярная украинская певица уже давно прочно закрепилась в России и теперь чаще всего работает там. Накануне с ней произошло ЧП в Москве. Так, Лобода была одной из звезд, посетивших премьеру российского фильма «Лед 2» в кинотеатре «Октябрь». Частный показ был неожиданно прерван, когда в кинотеатре произошло задымление. Тогда всех присутствующих срочно вывели из зала.

Как сообщает Politeka, 11 февраля певица рассказала о случившемся на своей странице в Инстаграм. Так, Лобода поделилась фотографией со своими подругами, сделанной в кинотеатре, судя по всему, еще до показа. На ней Лобода, продюсер Нателла Крапивина и бизнесвумен по имени Линда позируют в строгих брючных костюмах и улыбаются.

Впрочем, подпись поста оказалась не очень радостной.

«Кино Домино... эвакуация!!», - подписала снимок Лобода.

Ее поклонники, в свою очередь, обрадовались тому, что певица в порядке.

«Хорошо, что все хорошо кончилось. Бомбезные красотки», «У вас как всегда весело. Даже фильм не посмотреть спокойно. Красотки», «Классно посмотрели фильм», «Улыбайтесь так чаще, вам очень идёт», «Ох Света Света, ты как всегда огонь, самая прекрасная», «Главное, что сейчас все хорошо», «Лобода уже стала, что голова на ножках!!!!!с этой худобой все пропорции тела потеряла, жуткое зрелище», - пишут люди.

Ранее мы сообщали, что в России на премьере фильма «Лед-2», где присутствовали Алла Пугачева, Светлана Лобода и другие звезды, началась внезапная эвакуация.

ЧП произошло в понедельник, 10 февраля, в московском кинотеатре «Октябрь», где проходила премьера нового фильма. Как сообщается в сети, во время кинопоказа началась неожиданная эвакуация. Как стало известно, ее причиной стало задымление в кинотеатре.

Во время эвакуации в зале возникла давка и паника. При этом по другим данным, посетителей быстро и организованно вывели из зала.

Позже в российском МЧС подтвердили, что произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Впрочем, оно было незначительным, и огонь смогли потушить сами сотрудники кинотеатра еще до приезда пожарных.

Напомним, Пугачева и Лобода попали в жуткое ЧП в Москве, все в дыму, началась давка.

Как сообщала Politeka, Лобода показала, что прячет под юбкой, задрав ногу на ступеньках.

Также Politeka писала, что Лобода сразила необычной сменой имиджа: "Такая худая, просто невозможно".