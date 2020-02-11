Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников.

Тем не менее, Светлана является кумиром миллионов людей, которые восхищаются не только ее работами, но и ей самой, а также ее семьей, сообщает Politeka.

А сегодня певица показала, как появилась во время премьеры фильма "Лед-2" в кинотеатре "Октябрь". Стоит отметить, что на премьере фильма, на которой и присутствовала звезда, произошла эвакуация из-за сильного задымления.

Сама артистка появилась в оверсайз пиджаке, темных лосинах и блестящих ботфортах. На лице певицы присутствовал яркий макияж, а волосы были аккуратно уложены, причем без челки, которую довольно часто показывает звезда во время концерта, сменяя имидж один за другим.

«Вам без челки так классно, с челкой тоже, но без челки круче, мне бы так) и чтоб с чёлкой и БЕЗ😊», «Ну как можно быть такой идеальной????🤤😻😭🤤✨🕊», «от Вашего образа точно 🤯🤯💘🧚🏻‍♀️💫», «Вези меня водитель немооой💥🤯😘😘», «Я Вас не узнала», «Боже, ну я просто таю...🤯 Невозможно красивая 😍😍💥», «Почему сегодня, если говорили 14?», «Какая красивая, ну невозможно !😭😭😍❤️», «Здравствуйте!, «Шикарная ♥️ Фото просто бомба 🔥 Богиня 😇».

Также Светлана удивила поклонников небольшим видео со своего выступления, во время которого звезда сверкнула фигурой в блестящем наряде. Так, артистка выступала в серебристом костюме, исполняя песню "Пуля-дура", на которую не так давно вышел клип.

«Чекаємо!!!!! Дуже дуже дуже. Коли вже до 🇺🇦???», «Киев ждёт! 💖💋💋💋», «Вся Украина вас очень сильно любит и ждёт с нетерпением !!!!❤️❤️❤️», «Хороша 👑😍🔥👍», «Я с первых нот вторю «Шепотом, ропотом, ядом по венам...»», – пишут пользователи.

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