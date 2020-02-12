Знаменитость решила выставить видео, на котором она похвасталась развлечениями на отдыхе

Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Сама она несколько дней тому назад нарвалась на множество критики со стороны пользователей сети, похваставшись своим новым образом.

Казалось бы, фолловеры звезды уже должны были привыкнуть к ее неуместным, а иногда и вовсе – вызывающим выходкам, однако женщина систематически продолжает всех удивлять. При чем, чаще всего, «сюрпризы» довольно неприятные.

Этот раз не стал исключением – в своем апрофиле в Инстаграм знаменитость решила выставить видео, на котором она похвасталась развлечениями на отдыхе. Балерина устроила странные танцы, отмечая, что после работы может позволить себе так веселиться.

При этом звезда предусмотрительно скрыла комментарии, чтобы скрыться от множества злых слов в свой адрес.

Ранее мы также писали, что множество гневных слов в ее адрес заставили артистку приостановить активность недоброжелателей и пойти на крайнюю меру. В дополнение, на ее странице появилось еще и видео, в котором она заявила, что скроет комментарии, чтобы избавиться от зла в свой адрес, хотя иногда и игнорирует собственный запрет и возобновляет доступ.

Недавно балерина похвасталась преображением, а в подписи рассказала о небольшом приключении, связанным с ее обновленным стилем:

«Салон Красоты на дом😉 Прекрасное время препровождения поспектакля в Вороновское с любимыми друзьями из Питера .😊 Остались здесь в комплексе моего друга Александра "Ясенки" Настенька привезла целый салон на дому😂 для меня. Приеду с ответным визитом в марте😉».

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