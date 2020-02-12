Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников новыми снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу, пишет Рoliteka.net.

Причем Настя также стала часто появляться с Потапом на забавных роликах, снятых вместе, чтобы подогреть интерес к новым музыкальным работам. К примеру, в этот раз на странице Потапа появилось подобное видео, чтобы привлечь внимание к новой песне Алексея.

Так, на представленных кадрах Настя в одежде Потапа показала, как двигается под новую песню Потапа «Девчонка».

А вот что говорит в ролике сам Потап:

«Когда будут стрелять, она не убежит, а споет припев — будет супер-хит. Это моя девчонка, мать моего ребенка — будущего», – подпевает артист в ролике. Причем появился он в нем в необычном наряде, якобы хвастаясь беременным животом и с банным полотенцем на голове.

Пользователи сети отреагировали достаточно бурно на увиденное и принялись писать самые разные комментарии. многие же разглядели намек на реальную беременность знаменитой певицы.

Напомним, по завершению отдыха звезда вернулась домой, в Киев и принялась активно тренироваться и хвастаться кадрами, сделанными в спортзале. Причем после походов в зал певица любит делать забавные видео и хвастаться фигурой перед камерами.

К примеру, сегодня в Инстаграм появился подобній ролик, на котором Анастасия в белом топе и черніх лосинах потанцевала перед камерой и показала всю себя на коротеньком видео.

Стоит отметить, по словам самой Анастасии, сбросить лишний вес она хотела еще тогда, когда была ребенком – с самого детства певица была довольно крепкого телосложения. В одном из своих интервью знаменитость как-то отметила, что из-за лишнего веса у нее раньше было довольно много комплексов и она была неуверенным в себе человеком.

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