Мама Верки Сердючки совсем не такая, как ее представляют

Так, мама Верки Сердючки часто делится со своими подписчиками яркими кадрами не только с концертов и выступлений, но и с повседневной жизни. В последнее время она часто показывает, как отдыхает вместе с мужем. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на личную страницу Белоконь Инны.

Инна Викторовна, она же мама Верки Сердючки, в жизни отличается от своего сценического имиджа. Она нечасто использует макияж и носит простую одежду. Ее муж, Олег Белоконь выглядит старше своей супруги, но это не мешает им быть счастливыми в браке.

В браке у них родилась дочь – Яна Белоконь. Семья проживает в Полтаве, где у них есть шикарный особняк и бизнес (разводят собак таких пород как хаски, овчарки, шпицы).

Дочь Яна окончила местный коммерческий техникум, потом уехала на учебу в Польшу. Также у нее есть парень, который, судя по селфи супругов Белоконь, мог уже стать ее мужем.

Интересно, что в СМИ неоднократно появлялись материалы о том, что Инну Белоконь и Андрея Данилко связывают отношения, выходящие за рамки рабочих. Пару неоднократно замечали вместе на отдыхе за границей. Также они не раз публично проявляли чувства друг к другу.

«У нас очень нежные отношения. Мы можем вдвоем остаться в номере. Но это же ничего не значит!», - говорил Андрей. Инна отмечала, что нежные поцелуи бывают и дружеские.

«Это близкий человек... Когда-то мы отмечали мой день рождения. И уехали вместе в Эдинбург. И так дали хорошенько! Я ей говорю: "А чего ты не вышла за меня замуж?" А она: "А ты предлагал?" Родственность такая. Я очень люблю, когда она ко мне приезжает. В чем заключается женщина, хозяйка? У меня может быть бардак дома. За три секунды – чисто все. Помыла, вытерла. Я не понимаю, как она это делает. Ничего в холодильнике нет, но сразу почему-то появляется все на столе, красиво. Как хозяйка она для меня идеальна просто. Плюс человеческие качества», – рассказывал как-то в интервью Андрей Данилко.

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