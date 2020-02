8 февраля в Украине начнется национальный отбор на «Евровидение 2020»

Украинцы будут бороться за право представить свою родину в три этапа: два полуфинала и финал. Politeka.net сообщает, кто выступит в первом полуфинале нацотбора, который состоится 8 февраля во Дворце культуры КПИ.

Отметим, что уже через две недели, 22 февраля, станет известен победитель украинского отбора, который и отправится на Евровидение.

Всего выступят на сцене нацотбора 16 исполнителей. То есть, в каждом полуфинале будут соревноваться по восемь претендентов. В субботу нам исполнят свои хиты: Группа [O] - Там, куда я иду, Jerry Heil – Vegan, Katya Chilly, Марина Круть – 99, Группа GO-A – Соловей, CLOUDLESS - Drown Me Down, GIO - Feeling so Lost, Assol - Save it.

Тем временем, под петицией №22/081692-еп о том, чтобы поехала от Украины Верка Сердючка, набралось всего 119 голосов. Фантазии о том, что Сердючка снова пройдет в финал и повторит фурор 2007 года на песенном конкурсе в этом году, останутся только фантазиями.

«Вместе с победой конкурс "Евровидение" приезжает в страну-победительницу. Если в футболе нам еще не скоро светит поднять кубок над головой, то на Евровидении в этом году мы точно можем победить. Верка Сердючка для фанов этого конкурса - икона, она может просто выйти на сцену и забрать победу домой», – написал автор петиции на сайте главы государства.

Он добавил: «…в сочетании с такой песней (Make it Rain champagne, свежий новогодний хит Сердючки - ред.) разорвет Европу вдребезги. Это отличный шанс объединить народ вокруг общей победы».

Напомним, что на Вечере премьер с Катей Осадчей, где ранее Данилко презентовал свой новый хит.

Напомним о "сумасшествии" Кондратюка и "разрыв" от Сердючки

А еще Politeka писала, что мама Сердючки поразила внешностью в обычной жизни

Также Politeka сообщала, что Сердючка озадачила заявлением о Евровидении и дала украинцам надежду