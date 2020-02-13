Ведущая шоу "Х-фактор" Даша Трегубова опубликовала фото в купальниках

Несколько часов назад звезда "Х-фактор" порадовала своих поклонников Инстаграм, пишет Politeka.net. Красотка опубликовала несколько фото в купальниках и других не менее откровенных нарядах.

Звезда предстала на первом снимке в черном купальнике с завязочками. Капли воді попали на ее тело. Даша изогнулась и показала свой животик и идеальную талию.

В этом же купальне красавица позировала на шезлонке. Она надела шорты и расстегнула их, придав образу некой пикантности.

На других фото девушка позировала в сдельном купальнике с вырезами, оголяющими ее талию и тело в районе груди. Завершают ее образ темные очки. Даша закинулав волосы набок и вытянула ножку. Выглядит она просто чудесно.

Далее красотка предстала в длинном сарафане с глубоким декольте. Ведущая "Х-фактора" выглядела в нем скромно и в то же время очень горячо.

На следующем снимке Трегубова позировала в ярком бикини и шляпке. Формы телеведущей стоят отдельных комплиментов.

"Две недели назад вернулась с Бали. Остался джетлаг и немного загара. В общем, забирайте меня обратно, надоела мне эта зима😝", - подписала снимки Дарья.

Пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Даша фигура шикарная💪💪", "Второй купальник 👍", "И меня забирайте! 🌷", "оо бали шри ланка мега круто😻", "Обольстительная Даша", "Урааа!😍А говорили кокосов до лета не будет.🔥😂", "Фотка супер😍", "Очень крутое фото", "Красотка🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Если что я с вами, хотя бы на недельку 😉😀", "Две недели назад вернулась из Тая и до сих пор не могу отпустить😭❤️🌴", "Огонёк🔥🔥🔥", "Дашенька , Ви великолепны даже с небольшим загаром.... 🙌👏🔥❤️", "Даша я вас такой не видел,вы безумно красивая девушка,у вас классная фигура🔥🔥👏👏❤️❤️", "Красный купальник зачётный 👍👍умница, красавица 🌹🌹🌹", "Суперовая!!!👏👏👏", "Так выглядят клариссинки, монахини Ордена святой Клары, когда попадают на остров Бали", "Классная", - написали пользователи сети.

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