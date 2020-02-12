Дочь Любви Успенской Татьяна Плаксина обосновалась у родственников в США, где чувствует себя нормально

Об этом пишет Starhit

Вот уже несколько дней 30-летняя Татьяна Плаксина находится в США и уже вышла на связь с подписчиками в соцсети. Девушка пока отказывается комментировать непростые отношения с мамой и скандал в СМИ.

Накануне дочь Успенской опубликовала видео с коротким и несколько странным монологом (для просмотра видео дочитайте до конца). После просмотра многим подписчикам показалось, что девушка находится в неадекватном состоянии из-за приема запрещенных веществ.

На видео девушка странно улыбается и машет головой в разные стороны. Речь девушки тоже выглядит несколько странной, она делает затяжные паузы и пустилась в рассуждения о дьяволе. Судя по всему, события происходят в кафе. Девушка заявила, что "очень любит" всех, но пока не готова комментировать скандал в СМИ из-за взаимных обвинений с Успенской.

«И, возможно, дьявол сам проделал свое уничтожение. Если дьявол — это технологии, то самое поразительное, что именно через телефон мы найдем выход друг к другу», — говорила Плаксина.

Издание Starhit даже предположило, что девушка может находиться под веществами.

Ранее мы рассказывали о том, что дочь Любови Успенской заявила, что ее якобы насильно отправили на лечение в Испанию и Таиланд, где у нее отобрали мобильные телефоны и она не могла никому позвонить.

«Я была абсолютно чиста. А еще до этого поместили в Сербии в психушку. Закололи лекарствами успокоительными. У меня месячные остановились. Я была как овощ. Не могла с кровати встать», — говорилось в анонсе программы, который был показан на росТВ.

В шоковом состоянии пребывает и сама Любовь Успенская, которая отбросила все обвинения в издевательствах над дочерью.

Напомним, что Успенская взорвала жаркими кадрами: "Разврат уже надоел".

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