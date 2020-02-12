Певица засветила все, что можно!

Известная украинская исполнительница Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, порадовала фанатов новыми откровенными снимками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, певица позирует в чрезвычайно откровенном платье, которое практически полностью оголяет ее главную гордость. При этом сама Кумейко элегантно заигрывает на камеру, отыгрывая эмоцию невинности.

Однако ее поклонники были безмолвны – кадрами звезда поделилась у себя в Сторисе.

Как сообщалось ранее, украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала себя в новом образе.

На фото Кумейко позирует в коротком черном платье. Можно сразу заметить, что Анастасия решила не надевать белье. На фото хорошо видны идеальные ноги певицы. Образ исполнительница дополнила интересным макияжем и собранными в хвост волосами. Кумейко в этот раз сидела на пуфике, а на фоне можно увидеть штору, кресло и других людей.

Фанаты не смогли оценить снимок или написать под ним комментарии. Все из-за того, что фото было опубликовано в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Анастасия Кумейко, экс-солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала новый образ на фоне штор.

Напомним, экс-Nikita раздвинула ноги и показала свою гордость прямо среди улицы

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