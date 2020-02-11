Сочная одежда почти ничего не скрыла

Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала себя в новом образе

На фото Кумейко позирует в коротком черном платье. Можно сразу заметить, что Анастасия решила не надевать белье. На фото хорошо видны идеальные ноги певицы. Образ исполнительница дополнила интересным макияжем и собранными в хвост волосами. Кумейко в этот раз сидела на пуфике, а на фоне можно увидеть штору, кресло и других людей. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить снимок или написать под ним комментарии. Все из-за того, что фото было опубликовано в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Анастасия Кумейко, экс-солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала новый образ на фоне штор.

В этот раз Кумейко показала себя в черном боди, которое хорошо подчеркнуло бедра Анастасии. Певица выставила грудь вперед и получилась довольно интересная поза. Можно сразу заметить, что артистка стоит босая на подоконнике между штор. Снимок получился очень нежным и мотивирующим.

Фанаты поставили почти две тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Это прям очень", "С Настей каждый день райским будет", "Всегда вам рады".

Сообщалось, что украинская исполнительница Анастасия Кумейко, которая ранее пела в группе Nikita, а ныне выступает под сценическим псевдонимом DJ Nana, ошеломила необычным нарядом.

Девушка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Настя предстала в белом платье-вышиванке с красным орнаментом. Волосы у нее уложены с косой и лентами в украинском стиле. Образ дополнил яркий макияж, особенно прекрасны дымчатые глаза, придающие некую загадочность. По всей видимости, в кадре запечатлена примерка и "подгонка" вышиванки. Рядом со знаменитостью находится молодой человек, который поправляет наряд и доводит все до совершенства.

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