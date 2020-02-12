Американская актриса Шеннен Доэрти призналась, что долгое время скрывала правду о своем раке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я хочу поблагодарить всех вас за вашу любовь, молитвы и поддержку. Сейчас странное время, и я не чувствую твердой земли у себя под ногами. Сказать, что у меня стресс, это не сказать ничего. Я борюсь … я верю, что найду опору. Я буду копать очень глубоко, чтобы обрести внутреннюю силу. Я молюсь, я делаю все это с достоинством», - отметила она.

Доэрти уточнила, что сейчас много чего хочет сказать, поэтому ей нужна поддержка поклонников.

Обратим внимание, что звезда долгое время скрывала информацию о том, что у нее случился рецидив онкологического заболевания. По словам Доэрти, она решила не распространяться об этом, поскольку беспокоилась, как эту информацию воспримет ее мама.

Как сообщалось ранее, у американской актрисы Шеннен Доэрти диагностировали рак груди четвертой стадии.

Об этом сама актриса рассказала в прямом эфире шоу «Доброе утро, Америка». По словам Доэрти, рак, с которым она боролось несколько лет назад, вернулся. Теперь у 48-летней актрисы диагностировали рак IV стадии.

«Через несколько дней или недель у меня будет 4 стадия, у меня снова появится рак, и поэтому я здесь», - отметила расплакавшаяся актриса.

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