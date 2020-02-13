Британских принцев Уильяма и Гарри с женами называли "великолепной четверкой", но после скандалов две пары перестали появляться вместе

После того, как принц Гарри и Меган Маркл перебрались в Канаду, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон пришлось искать им замену. Как говорится, недолго плакали...

На днях Кейт и Уильям посетили оборонно-медицинский реабилитационный центр Стэнфорд Холл в Лафборо в компании принца Чарльза и его жены Камиллы Паркер-Боулз.

Совместное появление пар вызвало бурю обсуждений, пишет 7 Дней. Поговаривают, что Миддлтон предложила кандидатуру свекра и его супруги на замену принцу Гарри и Меган Маркл.

По словам экспертов, на указанном мероприятии прошла премьера нового состава «великолепной четверки».

Примечательно, что раньше у Камиллы были натянутые отношения с невесткой, однако позже обе все-таки подружились. В частности, Паркер-Боулз вставала на сторону Кейт в конфликте с Меган Маркл.

Скорее всего, на принцев Уильяма и Чарльза, и их жен возложена задача по восстановлению позитивного образа семьи Елизаветы II, который очень подпорчен.

Ранее сообщалось, герцоги Сассекские сильно отдалились от Кембриджских и это стало ударом для Кейт Миддлтон. Жена Уильяма сильно страдает из-за этого.

Кейт, пытаясь уснуть после работы, прокручивает в голове кучу мыслей. Герцогиня Кембриджская хотела бы поговрить с Гарри, ведь она сильно по нему скучает и много раз плакала.

Напомним, Кейт Миддлтон любит играть в теннис. По словам австралийского теннисиста Рода Лейвера, на корте герцогиня даже обыгрывает своего мужа.

Стоит отметить, что герцогиня Кембриджская не пропускает Уимблдонский турнир и ежегодно становится его почетной гостьей.

Ранее мы писали, что принц Уильям готовит для Кейт романтический праздник. Королевский эксперт Кэти Николл уверена, что герцог Кембриджский хочет сдлеать для супруги нечто особенное, чтобы Кейт Миддлтон почувствовала себя не такой как все в День всех влюбленных

В этом году, скорее всего, Уильям и Кейт останутся дома. Это будет незабываемый уютный вечер в компании только друг друга.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.