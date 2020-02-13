Солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха поделилась яркими кадрами с отдыха

Звезда устраивает уже не первую фотосессию на отдыхе. Их она публикует на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net . В этот раз девушка выбрала для съемки сдельный купальник яркого голубого цвета с лимоном посередине. Купальник идеально сел на стройную фигуру артистки, выделив ее стройную талию, обтянув грудь и бедра.

«Правильный настрой с утра задает настроение на весь день. Мое утро начинается со стакана воды с лимонным соком, легкая растяжка для позвоночника. И только потом душ, завтрак и распределение планов на день», - поделилась Смеюха своим секретом хорошего утра.

Поклонники были в восторге от новых фотографий звезды. Пост за короткое время собрал почти 4 тысячи лайков.

«Какие глаза красивые», «Нууу очень красивая девочка», «Так ярко и классно», «Какая же вы Вика красивая, такая изящная», «Красивая русалочка!», «Морская Богиня», «Глаз не отвести от этой красоты!!», - пишут фолловеры.

Ранее мы писали о другой фотосессии, которую Смеюха также устроила во время отдыха на Мальдивах. Интересно, что звезда не рассказывала о своей поездке до самого возвращения в Украину. Теперь ей вдвойне приятно делиться жаркими кадрами из теплой страны.

В прошлый раз Виктория выбрала для съемки раздельный блестящий купальник. Он выгодно подчеркивал ее формы. Вблизи были видны все преимущества ее спортивной и в то же время - женственной фигуры. На фото Вика улыбалась и выглядела счастливой. Поклонники звезды обратили внимание, что у нее "не видно ни грамма жира" на теле.

«Я сдаюсь! Возьмите меня в Мальдивский плен, а не во все вот это... А как вам эта зимняя промозглая окружающая действительность?», - подписала Вика свою жаркую подборку фото.

Напомним, что Виктория Смеюха устроила соблазнительную фотосессию после похудения: "Вау, вот это вид!".

Politeka сообщала, что Виктория Смеюха засветила лишнее во время фотосессии на побережье: "Красное белье в тему".

Также Politeka писала, что Слава и Вика из "НеАнгелов" поигрались своими формами прямо на сцене: "Нереальные".