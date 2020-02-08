Українські співачки Слава Камінська і Вікторія Смеюха, солістки "НеАнгелів" у відвертих вбраннях запалили на сцені

Віка була в цей раз в чорній сукні, а Слава в червоному. Обидві вирішили не одягати білизну і похвалилися формами в глибокому декольте. На кадрах Слава співала пісню "Любов". Відео вийшло дуже емоційним і красивим. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Любов живе три роки — говорили вони.

Але нашу з Вікторією Смеюхой любов не перемогти. Їй вже 13 років. Без шлюбних контрактів, sms і реєстрації. Повна версія live-відео за свайпу в сториз", - написала Слава під відео.

Фанати встигли подивитися майже 70 тисяч разів відео і написали безліч коментарів:

"Дівчатка,Ви нереальні! Талантище! Поважаю і люблю! Ваша творчість-діамант!", "Сильні дівчинки,перемогли багато", "Пісня бомбическая!!!", "Обожнюю", "здорово сказали", "Пісні одне і теж", "Тільки ввечері переглядала ваші кліпи і думаю скільки ж років вони вже на сцені?", "Класна пісня. вже хочеться її в свій плейлист", "Дівчата ви великі розумниці і молодці, тримайтеся всупереч усіх негараздів, ми вас любимо".

Раніше ми повідомляли, що солістка групи «Неангели» Слава Камінська з'явилася в компанії молодого доктора.

На знімку Камінська в одному купальнику плаває в басейні. Поруч з нею ортопед Валентин Рогозинська, який зробив селфи на тлі артистки.

«Фахівець ви відмінний, але фотограф такий собі. Єдина нормальна фотка і то нормальний на ній тільки Ви. Боюся преса не оцінить», - написала Камінська, вирішивши таким чином заінтригувати шанувальників.

Фоловерів в коментарях відразу почали обговорювати, чи є Рогозинська новим чоловіком Камінської, яка нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським.

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