Співачка прихвастнула підкачаними ніжками, сідницями і не тільки...

Солістка групи «НеаАнгели» Вікторія Смеюха здивувала яскравими і відвертими кадрами із відпочинку

Зірка позувала в роздільному блискучому купальнику, пише Рoliteka.net з посиланням на Instagram артистки.

На знімках, де Вікторія зображена на тлі мальовничих пейзажів курортних Мальдів, зблизька видно всі переваги її спортивної і в той же час - жіночної фігури. На фото виконавиця посміхалася і виглядала щасливою.

Українська знаменитість представила "на справедливий розсуд" публіки в мережі цілий ряд однотипних фото, темноволоса артистка-красуня виглядає на знімках природно і в очах багатьох свойх фанів - дуже привабливою жінкою.

Крім іншого, фолловери зірки відзначили її стильний пляжний костюм, а також спортивну фігуру, додавши, що у Віки "не видно ні грама жиру" на тілі.

Варто також відзначити, що фото з опублікованої збірки Сміюхи вийшли яскравими і дуже ефектними, деякі з прихильників "Чорненької з НеАнгелів" додають, що вже кілька разів переглядають публікацію, а сама співачка підписала її так:

«Я здаюся! Візьміть мене в Мальдівський полон, а не в усе ось це... 😭 А як вам ця зимова вогка навколишня дійсність? ⛄❄💨», - підписала знаменитість свою спекотну добірку фото.

Раніше ми писали, що Вікторія Смеюха опублікувала в розділі Сториз фото, на яких похвалилася пружними формами.

На знімках вона позувала в жовто-червоному бікіні, показуючи досить помітний прес і тонку талію. Під схожим постом шанувальники написали, що артистка ще сильніше схудла.

Нагадаємо, солістка групи «НеАнгели» показала свої ідеальні форми

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