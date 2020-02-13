Вот это действительно неожиданность

Звездная супер-модель Белла Хадид поделилась у себя на странице новыми образами с показа мод в США

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу Хадид в Instagram

Хадид выставила серию фото и видео с показа мод от американского бренда Rodarte.

"Абсолютно радикальное шоу - спасибо, что пригласили, я горжусь работой с вами", - написала модель.

Отметим, что образ Беллы от американских дизайнеров получился свежим и даже весенними. Так, на фото Хадид появляется в элегантном белом платье по колено с красными вставками.

На голове у модели, которую часто называют самой красивой женщиной в мире, красуется оригинальная шляпка в форме красно-белого цветка, обрамленного полупрозрачной белой тканью. Открытые туфли на каблуке средней длины также красно-белого цвета. Завершают образ серьги с жемчугами и легкие белые перчатки.

Фанаты красавицы быстро оценили новые образы. Всего за первых несколько часов фото набрало около 350 тыс. лайков.

"Ты у меня красивая, мой ребенок", - написал отец Беллы Мухамед Хадид.

"Ты принесла такое волшебство на шоу! Ты мечта!", - написали организаторы.

"не могу представить себя такой совершенной", "Как ты чувствовал себя в этом произведении искусства?"? "ты безумно красивая", "Богиня с небес".

На одном из видео Белла показана в белом платье с экстремально длиннымх хвостом. Часть фанатов обратило внимание, что наряд похож на свадебный. А само видео, похоже, что снято в церкви.

"Могла ли быть невестой", - пишут поклонники.

Напомним, что Белла Хадид показала, как красуется в знаменитом Музее естественной истории в США. Белла вышла на подиум в лаковом бра, широких штанах, и накидке на плечи. Волосы стройной красавицы-артистки были собраны, на лице - минимум макияжа, образ дополнили массивные.

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