77-летнюю российскую телеведущую Ангелину Вовк и ее 52-летнего ухажера Михаила Куницына заметили в ЗАГСе

Вовк, которая не так давно неприятно высказалась о певице Софии Ротару, опубликовала видео из здания для бракосочетаний, пишет Рoliteka.net.

На кадрах видно, как Ангелину у московского Грибоедовского ЗАГСа встречает молодой любовник с цветами. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Вовк рассказала, что много лет назад она оформляла брак именно в этом ЗАГСе. Телеведущая и ее избранник пожелали всем молодоженам счастья. Однако пара так и не уточнила цели своего визита.

«Моя душа трепещет. Это действительно знаковое место в Москве», - отметила Ангелина.

В посте она написала, что возраст никак не защищает от любви, но при этом любовь омолаживает душу и делает мир ярче.

"Самые прекрасные, самые лучшие вещи в мире невозможно ощутить услышать или увидеть — их можно почувствовать только сердцем...", - написала звезда.

За 17 часов пост собрал более 11 тысяч лайков, а комментарии к нему знаменитость отключила.

Отметим, в декабре прошлого года Ангелина Вовк рассказала, что ухажер сделал ей предложение, а насчет свадьбы она размышляет.

Примечательно, что пару часто видят вместе на различных мероприятиях. Оба делятся кадрами в Инстаграм.

В частности, в подписи к видео, сделанном на дне рождения Ангелины, Куницын назвал ее "горячо любимой" и "прекрасным ангелом".

Известно, что телеведущая была замужем дважды. Первый брак продлился 16 лет, а второй - 13. Детей у звезды нет.

Напомним, Ангелина Вовк неприятно высказалась о украинской певице Софии Ротару. Последняя, после долгого отсутствия, вернулась в Россию и выступила на "Песне года".

Вок не выдержала и заявила, что если Ротару плохо относится к России, то не возвращалась бы туда. Кроме того, телеведущая обвинила звезду в меркантильности, ведь якобы София Михайловна приехала в РФ за деньгами.

"Я понимаю, артист - вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной", - заявляла Вовк, добавив, что ни за что не пойдет на концерт Ротару.

Напомним, всплыла правда, почему София Ротару возвращается в Россию

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