Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.

На новых кадрах, которые Кароль представила на странице в Инстаграм, как позировала во время концерта в довольно пикантном виде - одном шелковом костюме, едва прикрывшем ее стройную фигуру.

Благодаря темному освещению кадры выглядят еще более соблазнительными и интригующими. Отметим, данные фото звезда использует как материал для напоминаний о своих новых концертах.

Ярким акцентом в образе Кароль стало глубокое декольте, похоже, на звезде надет лавандовый наряд. При этом не заметно, дополнила ли звезда звезда свой образ привычным естественным, почти незаметным макияжем.

Не забыла певица также соблазнительно позировать, выставив напоказ немного пикантных частей тела, но лишь частично, оставив фанатов млеть от одного вида.

До этого певица представила трепетное фото, похваставшись женственным кадром. В этот раз певица решила показать новый образ из стильной фотосессии, во время которой позировала лишь в белом халате.

Также видно, что певица позировала на кровати с белым полотенцем на голове. Примечательно, что свой банный халат звезда соблазнительно распахнула, частично обнажив грудь. На лице артистки легкий макияж в естественных оттенках.

Поклонники певицы обратили внимание под постом в Инстаграм также на то, что звезда украсила нежный образ массивным серебристым кулоном, который по форме напоминает каплю. К слову, ранее артистка уже представляла похожий кадр, который довольно бурно обсудили поклонники.

Напомним, Кароль взорвала сеть откровенным видом

Как сообщала Politeka, Кароль свела с ума соблазнительным нарядом

Также Politeka писала, что Тина Кароль шокировала своей красотой в легком платье