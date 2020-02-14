Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию новых фото, пишет Politeka.

Недавно знаменитость похвасталась долгожданным отдыхом в Абу-Даби, куда отправилась фактически сразу после снежного Буковеля.

После артистка удивила снимком, заявив тем самым, что вернулась домой, в Киев из солнечных Эмиратов. однако это не мешает звезде делится лучшими фото из отпуска.

В этот раз на новом кадре Леся показала себя в лифе от купальника и с бокалом в руке. Она наклонилась к камере и улыбается в объектив.

"Выпьем за ЛЮБОВЬ", - написала звезда под новым кадром в Инстаграм. Таким образом она поздравила поклонников с Днем Святого Валентина. Фанаты в свою очередь принялись активно поздравлять звезду с Днем Святого Валентина в ответ, а также желать обрести личное счастье и встретить любимого.

Как известно, сейчас Леся не состоит в отношениях, хотя в пролом году СМИ активно обсуждали информацию о помолвке телеведущей.

Также в пятницу ведущая представила пикатное фото, появившись перед поклонниками в одном комбинезоне, едва прикрывающем ее достоинство. Однако, чтобы подогреть интригу, Леся решила дополнить кадр другим образом, для сравнения.

На следующем фото, опубликованном в понедельник, звезда показала себя в обычном образе, без макияжа и кучей пакетов в руке, а чтобы пример двух нарядов был более показательным, Никитюк показала коллаж из снимков в Инстаграм несколько часов назад.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде: "Я всем сочувствую...".

Также Politeka писала, что Никитюк удивила видом, засветившись в ресторане: "Скучаю по..."