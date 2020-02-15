Украинская гимнастка, финалистка шоу "Танці з зірками-2019" Анна Ризатдинова рассказала, как провела время

Красотка часто публикует посты в Инстаграм, где делится с подписчиками разными фото и своими впечатлениями, пишет Politeka.net.

Так, в одном из недавних постов звезда предстала на кресле кинотеатра. Анна позировала в обтягивающем белом топе, который не утаил от глаз упругие прелести звезды. Кроме того, крой наряда был такой, что позволил полюбоваться оголенной частью тела Анны, а именно нежным плечиком.

На Ризатдиновой также были черные брюки, сделанные из ткани похожей на латекс. Завершали ее образ белые серьги.

Анна убрала волосы назад и улыбнулась в камеру, сверкнув голубыми глазами: "Ого, какая!".

"Вчера состоялся допремьерный показ фильма @andre_tan_official 🐠 Впечатление восторга и гордости за нашу Страну и за таких творческих людей !! Очень познавательная история мальчика из маленького городка и большими амбициями ! Всем советую 🎬", - подписала снимок знаменитость.

За два часа публикация собрала более 1700 лайков и немного комментариев, в основном, в виде смайликов.

"Красотка 🔥", - написала одна из пользовательниц сети.

Напомним, Анну Ризатдинову прозвали фавориткой украинского хореографа Влада Ямы после ее участия в шоу "Танці з зірками-2019". Тогда шоумен заявил, что гимнастка была достойна победы больше, чем актриса Ксения Мишина.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова опубликовала нежное черно-белое фото. На нем она позирует в легком платье в цветочек с кокетливо приспущенными бретельками.

Девушка томно смотрит в камеру, сложив руки на груди.

«Плохая репутация? В глазах кого? Святые мне ещё не попадались», - подписала снимок звезда.

Напомним также, что Анна Ризатдинова позировала в черной одежде и шарфом на шее. Ее образ завершили необычные сережки.

Красотка убрала волосы назад и посмотрела в камеру. Звезда игриво сделала губы уточкой и очаровала своей роскошностью.

Легкий макияж лишь подчеркнул красоту Анны. За четыре часа пост собрал более 4500 лайков и много комментариев.

Напомним, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" раздвинула ноги в пикантной позе: "Даже Волочкова позавидует"

А еще Politeka писала, что любимица Ямы засветила свою гордость в пикантной позе: "Подожгла всех"

Также Politeka сообщала, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" показала все, чем ее наградила природа: "Идеальная"