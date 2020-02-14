Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Анна представила себя в новом имидже, показывая, как отдыхает с возлюбленным на светском мероприятии, прошедшем вчера вечером. На представленном в Инстаграм видео певица позировала в черном облегающем платье с декольте, которое открывало ее грудь.

«Через несколько минут, самолёт унесёт меня в другой город и в этот день мы с тобой @janis.timma будем не вместе, но это утро было нашим ❤️

Я не знаю человека лучше. Иногда сержусь на тебя за то, что ты такой правильный. Не знаю другого человека, который так же рьяно боролся бы за мои мечты! Каждый день мотивировал меня становиться круче и обсуждал мои бесконечные новые проекты!

С тобой я ребёнок. Такой маленький и защищённый тобою. Ты можешь дурачиться со мной на самых важных мероприятиях, как на этом видео. С тобой все на своих местах. Даже мои постоянно разбросанные вещи. Мой мир был абсолютным хаосом, а потом появился ТЫ❤️

С Днём Влюблённых, Моя Огромная Любовь! И пусть мои подарок тебе не сомкнулся на запястье, значит, сегодня я подарю тебе наш клип на #ИгристоеДетка , ведь премьера через пару часов 😂❤️», – трогательно написала Анна.

Не так давно Анна удивила заявлением – она со своим молодым возлюбленным Янисом Тиммой ждет пополнение! После звезда объяснила, что они вместе завели собачку – нового домашнего любимца. Тем не менее, подогревать интерес к собственной персоне довольно резонансным образом Анна не устает и в разделе Стори решила выставить несколько "беременных" фото.

Хотя на самом деле под футболкой якобы беременной Анны просто уютно спрятался Янис. На снимке также видно, что звезды позируют в пижамах, пристроившись на диване и отдыхая после работы.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

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