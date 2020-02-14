Известная актриса Мерьем Узерли, ставшая известной украинскому зрителю благодаря сериалу "Великолепный век", показала новое фото в Инстаграм

На фото Мерьем позирует в самолете. Узерли снова поднялась в воздух, улетая из очередного города. Она показала себя в клетчатом пиджаке или платье. Волосы актриса решила оставить распущенными. На фоне можно увидеть окно самолета. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 80 тысяч лайков и написали множество комментариев под снимком:

"Прекрасная", "С Днем Святого Валентина", "С праздником вас", "Красотка".

Ранее мы сообщали, актриса популярного в Украине сериала турецкого производства "Великолепный век" Мерьем Узерли позировала в стильном на наряде.

Рыжеволосая "бестия", как называют Узерли многие ее поклонники, предстала перед камерами в, вероятно, шелковой светлой блузке и костюме в микро-клеточку. На фото видно, как дива с распахнутым пиджаком держится за его ворот, при этом в центре кадра виднеются очертания ее выпуклой, из-под рубашки, груди.

Мерьем также украсили неброские аксессуары, в этот раз знаменитость предпочла к образу простую укладку, макияж на ее лице присутствовал, но минимально.

Сообщалось, что Турецкая актриса Мерьем Узерли приняла участие в фотосессии во Франции.

В ходе фотосессии звезда сериала "Великолепный век" позировала в сексуальных образах. На фото, которым актриса и модель поделилась с подписчиками, она сидит в центре площади, которая ведет к одному из самых крупных и известных музеев мира - Лувру.

Мерьем в достаточно странной позе с раскинутыми широко ногами сидит на зеленом стуле, напоминающем шезлонг. На актрисе красуется красивое платье с цветочным орнаментом и длинным шлейфом.

Напомним, звезда "Великолепного века" сразила фанатов задумчивым образом

А еще Politeka писала, что звезда «Великолепного века» похвасталась результатами пластики, показав лицо вблизи

Также Politeka сообщала, что звезда "Великолепного века" показала идеальное тело в смелых платьях



