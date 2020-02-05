Такой мы ее давно не видели

Турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли показала фотосессию из Латинской Америки

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram Узерли

Судя по подписям к фото, Мерьем приняла участие в съемках для журнала о роскоши и моде Fashion Avenue.

Образ Мерьем на фото оказался достаточно пуританским и задумчивым, но в тоже время фотографии дышат спокойствием и гармонией. Узерли не играет здесь сердцеедку и светскую львицу. Хотя пышные губы и глубокий взгляд выдают в ней скрытую страсть.

Фото чернобелое и Мерьем снята в таком ракурсе, что сложно определить цвет и дизайнерские особенности ее наряда. На левой руке звезды красуются роскошные часы.

Съемки происходили в Доминиканской республике, где Мерьем недавно участвовала в кинофестивале. Судя по антуражу, дело происходит в открытом летнем кафе.

Поклонники по достоинству оценили новый образ красавицы.

"Вы не представляете, как я горжусь тем, что смогла сделать это фото. Ты выглядишь великолепно", - написала издатель журнала в комментариях.

"Турецкая харизма Немецкая дисциплина здесь, Мерьем Узерли", "Люблю тебя очень сильно", "Любовь, любовь".

Напомним, что актриса после получения престижной премии в Доминиканской республики отправилась на съемки во Францию. Там звезда сериала "Великолепный век" позировала в откровенных образах недалеко от Лувра. Поклонники обратили внимание на то, что поза актрисы на снимке весьма пикантна – женщина расставила ноги и чуть приподняла яркое платье.

Как известно, 36-летняя Мерьем Узерли получила мировую известность благодаря историческому сериалу "Великолепный век", где она сыграла, наложницу, а затем жену турецкого султана Османа Великолепного Росколану. В Украине транслировали этот сериал, поэтому Узерли любят и в нашей стране. Сериал снимали с 2011 по 2014 год. После него у актрисы бло еще несколько работ в кино.

Напомним, что звезда "Великолепного века" расставила ноги на фоне Лувра: "Парижская Барби".

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