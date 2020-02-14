Известная украинская певица Виктория Смеюха, солистка группы "НеАнгелы", показала новые кадры с отдыха

На фото Смеюха позирует только в купальнике с цветным верхом и черным низом. При этом Виктория в руке держала леденец, с которым игралась на камеру. Она в этот раз сидела на кровати, а на фоне можно увидеть шторы и подушки. Волосы певица оставила распущенными. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости. э

"Любовь как Полярная звезда, — всегда освещает нам путь во всех жизненных бурях. Всякий раз, когда мы чувствуем себя потерянными или сбитыми с толку, мы черпаем силы в любви. С Праздником Всех Влюбленных! Счастья и любви!!!", - написала Виктория под фото.

Фанаты успели поставить почти четыре тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Детка, ты шикарна. С праздником! Люби и будь любима", "С праздничком тебя, красотулька!", "Волшебная", "Классная такая", "Богиня", "Такая классная, жизнерадостная. Фотки заряжают позитивом", "Шикарный цвет теней! Очень идёт", "Сразу видно Вика сделала себе зубы, улыбка на все 32)) люби", "Ну очень сек*уально", "И тебя с праздником любви. Happy valentine's Day".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников неожиданной пропажей из всех социальных сетей.

Так, а в этот раз звезда представила серию кадров, похваставшись упругими формами и естественным видом во время отдыха. В разделе Инстагрампевица выставила несколько подборок в едином стиле, показав тем самым новый и яркий купальник с отдыха.

В этот раз девушка выбрала для съемки сдельный купальник яркого голубого цвета с принтом лимона посередине. Купальник идеально сел на стройную фигуру артистки, выделив ее стройную талию.

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