Украинские певицы Слава Каминская и Виктория Смеюха, солистки "НеАнгелов" в откровенных нарядах зажгли на сцене

Вика была в этот раз в черном платье, а Слава в красном. Обе решили не надевать белье и похвастались формами в глубоком декольте. На кадрах Слава пела песню "Любовь". Видео получилось очень эмоциональным и красивым. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Любовь живет три года — говорили они.

Но нашу с Викторией Смеюхой любовь не победить. Ей уже 13 лет. Без брачных контрактов, sms и регистрации. Полная версия live-видео по свайпу в сториз", - написала Слава под видео.

Фанаты успели посмотреть почти 70 тысяч раз видео и написали множество комментариев:

"Девочки,Вы нереальные! Талантище! Уважаю и люблю! Ваше творчество-бриллиант!", "Сильные девочки,победили многое", "Песня бомбическая!!!", "Обожаю", "здорово сказали", "Песни одно и тоже", "Только вечером пересматривала ваши клипы и думаю сколько же лет они уже на сцене?", "Классная песня. уже хочется ее в свой плейлист", "Девчонки вы большие умницы и молодцы, держитесь вопреки всех невзгод, мы вас обожаем".

Ранее мы сообщали, что солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская появилась в компании молодого доктора.

На снимке Каминская в одном купальнике плавает в бассейне. Рядом с ней ортопед Валентин Рогозинский, который сделал селфи на фоне артистки.

«Специалист вы отличный, но фотограф такой себе. Единственная нормальная фотка и то нормальный на ней только Вы. Боюсь пресса не оценит», - написала Каминская, решив таким образом заинтриговать поклонников.

Фолловеры в комментариях сразу принялись обсуждать, является ли Рогозинский новым мужчиной Каминской, которая недавно развелась со своим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

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