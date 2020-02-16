Украинская певица MARUV за непродолжительное время успела завоевать сердца миллионов
15 февраля певица отметила свой день рождения. MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) исполнилось 28 лет, пишет Politeka.net .
Известно, что артистка славится откровенными образами и фото, предлагаем посмотреть некоторые из них. От фигуры знаменитости глаз не оторвать.
Отметим, красотка родилась в Павлограде (Днепропетровская область). Девушка с детства занималась музыкой, она даже окончила хоровое отделение.
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Также Анна отучилась в физико-математическом лицее, а далее на факультете автоматики и приборостроения Харьковского политехнического института. У MARUV две специальности - "радиофизика и электроника" и "специалист в сфере интеллектуальной собственности".
Известно, что в 2013 году звезда была в группе The Pringlez и в 2014 коллектив принял участие в "Голос-4". С 2018 года Корсун покинула группу ради сольной карьеры.
MARUV замужем за Александром Корсунум, который является ее PR-менеджером. Парень окончил Харьковский аэрокосмический институт по специальности «менеджмент». Он был концертным директором музыкального проекта The Pringlez.
В ноябре прошлого года звезда стала лучшим артистом года по версии MTV Россия, из-за чего разразился скандал.
До этого на национальном отборе "Евровидения-2019" девушка рассказала, что принципиально отказалась от концертов в России. Победив на отборе, звезда отказалась от участия в песенном конкурсе из-за пунктов договора, которые оказались для нее слишком жесткими.
Напомним, MARUV показала фигуру в черном купальнике с тонкими завязками на талии. Красотка лежала в бассейне серьезно смотря в камерую. Она задрала голову с интересного ракурса.
Таким образом фотограф подчеркнул острый «кошачий» взгляд артистки, макияж которой как раз и был сделан с акцентом на глаза.
По мнению многих пользователей, вышло довольно стильно и достаточно сдержано.
Ранее сообщалось, что Анна Корсун позировала на полу, стоя на четвереньках. На ней надеты трусы с высокой посадкой, к которым прикреплен хвостик зайчика. На девушке надето нижнее белье и длинные перчатки.
Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.
Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.
Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть