Украинская певица MARUV за непродолжительное время успела завоевать сердца миллионов

15 февраля певица отметила свой день рождения. MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) исполнилось 28 лет, пишет Politeka.net .

Известно, что артистка славится откровенными образами и фото, предлагаем посмотреть некоторые из них. От фигуры знаменитости глаз не оторвать.

Отметим, красотка родилась в Павлограде (Днепропетровская область). Девушка с детства занималась музыкой, она даже окончила хоровое отделение.

Также Анна отучилась в физико-математическом лицее, а далее на факультете автоматики и приборостроения Харьковского политехнического института. У MARUV две специальности - "радиофизика и электроника" и "специалист в сфере интеллектуальной собственности".

Известно, что в 2013 году звезда была в группе The Pringlez и в 2014 коллектив принял участие в "Голос-4". С 2018 года Корсун покинула группу ради сольной карьеры.

MARUV замужем за Александром Корсунум, который является ее PR-менеджером. Парень окончил Харьковский аэрокосмический институт по специальности «менеджмент». Он был концертным директором музыкального проекта The Pringlez.

В ноябре прошлого года звезда стала лучшим артистом года по версии MTV Россия, из-за чего разразился скандал.

До этого на национальном отборе "Евровидения-2019" девушка рассказала, что принципиально отказалась от концертов в России. Победив на отборе, звезда отказалась от участия в песенном конкурсе из-за пунктов договора, которые оказались для нее слишком жесткими.

Напомним, MARUV показала фигуру в черном купальнике с тонкими завязками на талии. Красотка лежала в бассейне серьезно смотря в камерую. Она задрала голову с интересного ракурса.

Таким образом фотограф подчеркнул острый «кошачий» взгляд артистки, макияж которой как раз и был сделан с акцентом на глаза.

По мнению многих пользователей, вышло довольно стильно и достаточно сдержано.

Ранее сообщалось, что Анна Корсун позировала на полу, стоя на четвереньках. На ней надеты трусы с высокой посадкой, к которым прикреплен хвостик зайчика. На девушке надето нижнее белье и длинные перчатки.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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