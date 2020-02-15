Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников неожиданной пропажей из всех социальных сетей

Перед самым наступлением Нового года артистка решила не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и озадачить сменой образа, сообщает Politeka.

Как известно, не так давно звезды украинской группы «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовились к предстоящим концертам. А спустя несколько дней прекратила обновлять контент в соцсетях, оставив поклонников в недоумении.

Так, а в этот раз звезда представила серию кадров, похваставшись упругими формами и естественным видом во время отдыха. В разделе Инстаграм певица выставила несколько фото в едином стиле, показав тем самым новый и яркий купальник с отдыха.

На фото артистка позировала в стильном купальнике с цветным принтом на лифе и черным низом. В руке Виктория держала леденец, с которым фотографировалась все это время. Волосы звезды распущены, а сама она радостно улыбалась на камеру.

К слову, данные снимки были сделаны во время поездки звезды на Мальдывы, которую она не только не афишировала, но и не рассказывала о ней до самого возвращения с отпуска. Новые кадры были представлены в разделе Стори с личными пометками звезды.

Ранее звезда показала, позировала в раздельном выблескивающем купальнике. На снимках, где Виктория запечатлена на фоне живописных пейзажей курортных Мальдив, вблизи видны все преимущества ее спортивной и в то же время - женственной фигуры. На фото исполнительница улыбалась и выглядела счастливой.

Украинская знаменитость представила "на справедливый суд" публики в сети целый рад однотипных фото, темноволосая артистка-красавица выглядит на снимках естественно и в глазах многих свойх фанов - очень привлекательной особой.

Помимо прочего, фолловеры звезды отметили ее стильный пляжный костюм, а также спортивную фигуру, добавив, что у Вики "не видно ни грамма жира" на теле.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике

Также Politeka писала, солистка группы НеАнгелы Виктория появилась в очень откровенном образе