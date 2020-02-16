Украинская гимнастка, финалистка шоу "Танці з зірками-2019" Анна Ризатдинова показала удивительную растяжку
Красотка часто публикует снимки, на которых показывает свою спортивную форму, пишет Politeka.net.
Так, на одном из недавних фото Ризатдинова предстала в голубом топе и лосинах, которые выделили и показали все прелести фигуры спортсменки: "Ого, как сочно".
Упругий пресс, стройные ножки и пышная грудь - все в этом фото, как говорится "на своем месте".
Девушка подогнула ножку на высоком стуле, а вторую вытянула, поставив на пол.
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Одну руку гимнастка положила на тонкую талию, а второй - прикоснулась пальцами к шее.
Звезда изогнулась, похваставшись рельефами и широко улыбнулась.
За час пост Анны собрал почти 2000 лайков и немного комментариев в виде смайликов.
Напомним, Анна позировала в обтягивающем белом топе, который не утаил от глаз упругие прелести звезды. Кроме того, крой наряда был такой, что позволил полюбоваться оголенной частью тела Анны, а именно нежным плечиком.
Анна убрала волосы назад и улыбнулась в камеру, сверкнув голубыми глазами.
За два часа публикация собрала более 1700 лайков и немного комментариев, в основном, в виде смайликов.
Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова позировала, встав в идеальный шпагат, держа одну из ног практически возле головы.
Однако снимок она разместила в Сторис, лишив своих поклонников возможности открыто его прокомментировать.
«Как можно быть настолько вау?», - поинтересовались бы поклонники.
Напомним также, что звезда вытянулась на носочке, подняв вторую ногу выше головы. Гимнастка схватила ногу одной рукой.
Для занятий Ризатдинова выбрала черный костюм с принтом. Топ был короткий и едва прикрывал груди звезды. Примечательно, что костюм подчеркнул стройную фигуру знаменитости и ее упругие части тела.
Чтобы волосы не мешали гимнастка убрала их в пучок.
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