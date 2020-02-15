Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников новым выступлением

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Анна показала небольшое видео со своего нового выступления, удивив при этом естественным и позитивным видом. Сама артистка позировала с распущенными и аккуратно уложенными волосами.

На лице заметен легкий макияж, а одета Анна в коротенькое платье, украшенное блестками и аккуратные сапоги, подчеркнувшие ее ноги.

Видно также, что звезда очень довольна и даже потанцевала с коллегами перде концертом прямо в гримерке. Отметим, кадры были представлены в разделе Стори, поэтому поклонники не смогли их прокомментировать.

До этого Анна представила себя в новом имидже, показывая, как отдыхает с возлюбленным на светском мероприятии, прошедшем вчера вечером. На представленном в Инстаграм видео певица позировала в черном облегающем платье с декольте, которое открывало ее грудь.

«Через несколько минут, самолёт унесёт меня в другой город и в этот день мы с тобой @janis.timma будем не вместе, но это утро было нашим ❤️

Я не знаю человека лучше. Иногда сержусь на тебя за то, что ты такой правильный. Не знаю другого человека, который так же рьяно боролся бы за мои мечты! Каждый день мотивировал меня становиться круче и обсуждал мои бесконечные новые проекты!

С тобой я ребёнок. Такой маленький и защищённый тобою. Ты можешь дурачиться со мной на самых важных мероприятиях, как на этом видео. С тобой все на своих местах. Даже мои постоянно разбросанные вещи. Мой мир был абсолютным хаосом, а потом появился ТЫ❤️», – трогательно написала Анна.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом