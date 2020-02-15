Российский певец Сергей Лазарев провел 14 февраля в компании своей бывшей возлюбленной телеведущей Леры Кудрявцевой

Видео, на котором звездная пара снова вместе, артист опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Лазарев запостил сториз, на котором он сидит в обнимку с Лерой, нежно прижимает ее к себе и целует. Лазарев мечтательно проговаривает: «Снова вместе», на что Лера загадочно произносит «Снова рядом».

Как стало известно, Лера и Сергей проводят время вместе на гастролях. Судя по афише, которую опубликовал Лазарев, они вместе будут вести фестиваль «Песня года».

Напомним, что Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева встречались с 2008 по 2012 год. Эти отношения активно обсуждались в прессе, ведь Лера на 12 лет старше певца. Известно, что после расставания пара сохранила дружеские отношения.

Кстати Лера в 2013 году вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, который младше ее на 16 лет. В браке родилась дочка Мария. У Лазарева за это время появилось двое детей: сын Никита и дочка Анна.

Ранее мы писали, что Лазарев поделился секретом доброго утра. Пост артист сопроводил очень личным снимком – певец красуется на фото в белом халате, который оголяет его торс. Лазарев рассказал, что каждое утро принимает бодрящий душ с гелем, который имеет яркий аромат лайма с примесями базилика и тимьяна. Это, по словам певца, заряжает его на весь день.

Добавим, что в начале 2020 года Сергей Лазарев отписался от всех своих коллег в Инстаграме и закрыл комментарии. По словам певца, социальная сеть отбирала у него слишком много времени, которое он теперь тратит на семью и работу.

«Я решил отписаться от всех, и, скажу я вам, у меня появилось гораздо больше времени на себя, свои мысли, желания и дела», - признался артист.

Напомним, что потерявшая грудь Лера Кудрявцева заговорила об онкологии: "Как с Заворотнюк".

Как сообщала Politeka, Кудрявцеву огорошили правдой об изменах: «не мог остановиться», детали скандала.

Также Politeka писала, что снимок матери детей Лазарева слили в сеть, неожиданные подробности: "она оказалась...".