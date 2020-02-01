Як відомо, російський співак Сергій Лазарєв виховує двох дітей

Сам артист так і не розповів, хто є матір'ю його дітей, тому шанувальники почали активно фантазувати з цього приводу, пише Рoliteka.net.

Так, в мережі з'явилося спільне фото Сергія Лазарєва, його дітей і російської співачки Поліни Гагаріної, ніби вона виявилася матір'ю малюків. Даний знімок розмістили на фан-сторінці співака. При цьому деякі не зрозуміли, що це відфотошоплений кадр.

Знімок співака разом з донькою і сином був зроблений для журналу "Нello". Чоловік тримає дівчинку в руках, при цьому дитина показувала язик. А поруч стояв його син, який посміхався і обіймав сестру і батька. Фото вийшло дуже яскравим і веселим.

Однак шанувальники профотошопили до сім'ї усміхнену Поліну Гагаріну. Так, можна сказати, фантазія розігралася не на жарт.

Фото дуже сподобалося шанувальникам, вони побажали щастя і були здивовані такому "шедевру".

«Дуже мило, будьте щасливі», «Супер!», «Це шедевр», «Офігєть», - написали у користувачі мережі.

Нагадаємо, в кінці вересня 2019 року Сергій Лазарєв зізнався, що у нього є дочка Анна. Дівчинці на той момент був рік.

Зазначимо, Поліна Гагаріна з 2014 року перебуває у шлюбі за Дмитром Ісхаковим.

У чоловіку Поліна знайшла не тільки кохану людину, але і друга. У 2017 році зірка народила дочку Мію.

Нагадаємо, Сергій Лазарєв поділився секретами гарного початку дня в своєму Instagram.

Пост артист супроводив дуже особистим знімком – співак красується на фото в білому халаті, який оголює його торс.

«Щоб день задався, почніть його з... А знаєте, адже у кожного своя формула доброго ранку, і сьогодні я хочу розповісти про свою», - зазначив він.

Далі артист розповів, що щоранку приймає підбадьорливий душ з гелем.

Раніше ми писали, що Сергій Лазарєв виклав два яскравих знімка. На одному він сидить на лавочці на тлі океану. На другому знімку співак посміхається і дивиться вдалину, сидячи на паркані.

За словами Лазарєва, останнім часом його стали надихати і радувати речі, яким він раніше не приділяв належної уваги. Також артист звернувся до своїх шанувальників і друзів, закликавши їх не чекати змін, а робити їх самим.

Нагадаємо, що постарілий Лазарєв вразив видом в обіймах 16-річної красуні: "Моя улюблена дівчинка".

Politeka повідомляла, що Лазарєв втік від росіян за кордон і вразив відвертим визнанням: «Життя одна...».

Також Politeka писала, що Сергій Лазарєв спантеличив втомленим виглядом: "час не щадить".