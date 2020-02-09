48-річна російська телеведуча Лера Кудрявцева, екс-кохана співака Сергія Лазарєва, вийшла на роботу, відновившись після серйозної операції на грудях

Як відомо, наприкінці минулого року Кудрявцева перенесла операцію по видаленню грудних імплантів. Артистка 15 років тому звернулася в клініку пластичної хірургії з тим, щоб збільшити розмір бюста. Однак кілька місяців тому з'ясувалося, що один з імплантів лопнув, а вміст "вилився" у м'язові тканини артистки.

В студії в бесіді зі своїм колегою Оскаром Кучерою в прямому ефірі Лера розповіла, що імплант лопнув ще п'ять років тому. Наслідки могли б бути куди трагічніше. Артистка зізналася, що тепер знає, "силікон" слід міняти кожні сім років, навіть якщо він в повному порядку, це не означає, що не зношується.

Експерт, який знаходився в студії, заявив, що можуть бути навіть летальні випадки. А Кудрявцева поділилася інформацією, яку вичитала, що "несправні" імпланти можуть призвести до онкології.

"Починається від синдрому хронічної втоми, апатії, ревматоїдних артритів і аж до лімфоми", - поділилася артистка.

Операція з видалення імплантів тривала три години. Повернувшись з клініки додому, Кудрявцева поскаржилася на раптове погіршення самопочуття. Артистка зрозуміла, що в лікарні її "наколювали" знеболюючим, тому вона не могла оцінити масштаби наслідків операції в повній мірі. Вдома ж справжня дика біль її наздогнала.

Лера розповідала, що медики їй "прописали" лежачий режим, і навіть маленьку доньку заборонили брати на руки.

В даний час Кудрявцева відчуває себе куди краще. Телеведуча зізналася в прямому ефірі, що рада позбутися "величезних грудей", в чому її підтримав чоловік Ігор Макаров.

Кучера помітив, що Лера нині виглядає молодшою років на п'ять.

"І мені так подобається, що у мене тепер маленькі груди... Господи, я це кажу в ефірі федерального каналу!", - поділилася емоціями Лера.

Кудрявцевій вдалося уникнути такого страшного ускладнення, як онкологія, і дивом, не стати жертвою цієї страшної недуги. Нагадаємо, ось вже майже рік бореться з раком інша російська знаменитість - зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк.

Артистка пережила кілька операцій і зараз перебуває в реабілітаційному центрі.

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