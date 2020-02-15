Дочь Елены Кравец из «Квартала 95» 16-летняя Маша восхитила новыми снимками в сети

Как сообщает Politeka.net, старшая дочь Елены Кравец из "Квартал 95" частенько радует поклонников различными фотографиями, а иногда и роликами на собственной странице в Instagram.

Так, на этот раз 16-летняя знаменитость, которая очень похожа на свою маму, выложила сразу несколько фотографий.

На них она позирует в клетчатом пальто «оверзайз».

Комментирующие в восторге от фотографий и рассыпались в комплиментах. Они отметили, что Маша очень сильно похожа на свою звездную мамочку.

«Красотка», «На этих фото особенно похожа на маму», «Какие классные фотки» «Ваууу», - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, Елена Кравец рассказала, почему ее старшая дочь Маша вот уже как несколько месяцев живет отдельно от родителей.

Дело в том, что у Кравец с супругом, которые воспитывают трех детей, возникли проблемы с жилплощадью.

«Это было вынужденное решение. Наша большая семья была немного отягощена жилищным вопросом, и у меня закралась мысль, чтобы Маша жила отдельно», — рассказывала ранее Елена.

Маша живет с подругой, родители которой позвонили Елене Кравец и обо всем договорились.

Отметим, Маша профессионально занимается танцами — в студии «Тодес».

Также мы писали, что девушка выложила в своем микроблоге в Инстаграм несколько осенних снимков — где она воздушная и нежная позирует на фоне Октябрьского дворца в Киеве.

На Маше длинное коричневое пальто, которое она не стала застегивать, голубые джинсы, черный гольф и такого же цвета ботинки. Романтический образ девушки, ее нежность и юную красоту заметили многие.

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