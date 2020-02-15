Звезда ТВ была вся в розовом

Украинская телеведущая и невеста бывшего вице премьера Павла Розенко, Елена-Кристина Лебедь показала новое видео, сделанное во время празднования Дня святого Валентина

Как сообщает Politeka.net, Елена-Кристина Лебедь достаточно активно ведет свою Instagram-страницу и часто радует поклонников разнообразными видеороликами и снимками.

На новом видео, звезда «Аферисты в сети», показала, как развлекается со своим любимым, бывшем вице-премьером Украины Павлом Розенко.

Телеведущая отметила, что хотя день святого Валентина уже прошел, однако любовь некуда не делась.

«1:30 ночи 15 февраря: Валентин ушёл, а Л❤️❤️❤️Ь осталась🥰🥰🥰 Говорит, что ей с нами весело и уютно😍😍😍», - подписала видео телеведущая. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Всего за несколько часов видео теледивы собрало почти 18 тысяч просмотров и много комментариев.

« А вы переживали, что трусы не пришли.🤣🤣Зачем они вам.🤣🤣❤️❤️❤️❤️", " Так приятно смотреть на людей, в сердцах которых взаимная любовь🤗», «Какие вы классные!! Светитесь от любви! Желаю на долгие долгие годы любить друг друга!💕💕💕», «Как приятно смотреть на вас, вы такие милые!!! И не нужен вам этот один день в году, потому что он у вас каждый день, это видно! 😉», «Какие вы сладкие 😻🥺 прям как дети😻😻😻❤️», «Сегодня тоже праздник, но церковный. И начинается масленица», - пишут в сети.

Ранее мы писали, что 29-летняя Елена-Кристина Лебедь вместе со своим 49-летним возлюбленным вместе ходят на пляж, кушают и делятся романтическими снимками с совместного отпуска.

Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».

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