Украинская певица Надежда Мейхер не стесняется демонстрировать подписчикам свою природную красоту

37-летняя певица, которая, кроме концертов, снимается в кино, ведет телепрограмму, пишет стихи и создает одежду, поделилась в сториз Instagram очень смелым по меркам шоу-бизнеса снимком, передает Politeka.

Звезда позирует без грамма макияжа, демонстрируя ухоженное лицо.

"#ведьмытожелюди" – таким неоднозначным хэштегом сопроводила Надежда снимок.

Что по поводу вида певицы думают ее поклонники, остается загадкой, поскольку функции комментирования в сториз нет, но в целом публика всегда тепло и трепетно реагирует на открытость артистки, засыпая ее комплиментами под каждым из постов в соцсети.

Ранее мы рассказывали, что звезда поделилась видео с репетиции. В кадре она в черной майке без белья и штанах. Талию Надежда обвязала верхней одеждой. Артистка выглядит сосредоточенной и собранной, готовясь представить публике свое творчество.

Мы также писали, что Мейхер без стыда показала свою гордость в бездонном декольте.

На фото Мейхер позирует в черном цветочном платье без белья. Образ Надежда дополнила пиджаком. Певица была с пышной короткой прической. Она сделала селфи в зеркало на телефон.

Напомним, Мейхер показала себя крупным планом и ошарашила внешним видом.

А еще Politeka писала, что роскошная Надя Мейхер избавилась от белья и показала своих "подружек".

Также Politeka сообщала, что пышногрудая Мейхер засветила лишнее в глубоком декольте, фото облетело сеть.