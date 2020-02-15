Украинская певица Надежда Мейхер не стесняется демонстрировать подписчикам свою природную красоту
37-летняя певица, которая, кроме концертов, снимается в кино, ведет телепрограмму, пишет стихи и создает одежду, поделилась в сториз Instagram очень смелым по меркам шоу-бизнеса снимком, передает Politeka.
Звезда позирует без грамма макияжа, демонстрируя ухоженное лицо.
"#ведьмытожелюди" – таким неоднозначным хэштегом сопроводила Надежда снимок.
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Что по поводу вида певицы думают ее поклонники, остается загадкой, поскольку функции комментирования в сториз нет, но в целом публика всегда тепло и трепетно реагирует на открытость артистки, засыпая ее комплиментами под каждым из постов в соцсети.
Ранее мы рассказывали, что звезда поделилась видео с репетиции. В кадре она в черной майке без белья и штанах. Талию Надежда обвязала верхней одеждой. Артистка выглядит сосредоточенной и собранной, готовясь представить публике свое творчество.
Мы также писали, что Мейхер без стыда показала свою гордость в бездонном декольте.
На фото Мейхер позирует в черном цветочном платье без белья. Образ Надежда дополнила пиджаком. Певица была с пышной короткой прической. Она сделала селфи в зеркало на телефон.
Напомним, Мейхер показала себя крупным планом и ошарашила внешним видом.
А еще Politeka писала, что роскошная Надя Мейхер избавилась от белья и показала своих "подружек".
Также Politeka сообщала, что пышногрудая Мейхер засветила лишнее в глубоком декольте, фото облетело сеть.