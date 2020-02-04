Экс-солистка группы ВИА Гра Надежда Мейхер поделилась фотографией со съемок

Снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Артистка подписала его «Bonjour», намекая на французский стиль съемок. На фотографии Мейхер предстала в черном бюстье и золотистой кофте. Кофточку она расстегнула показав откровенный вырез. На снимок попал край нижнего белья артистки.

Поклонники оценили новый снимок Мейхер, отметив, что 37-летняя певица не теряет форму. Однако добавили, что женщина выглядит уставшей.

«Серьезная женщина», «Сиси первые заходят», «Глубокая грусть внутри..», "Надюха-огонь мамзель", "Мощная", «Роскошная», «Да уж годы, годы», «Такие уставшие глазки», «Надюша! Какая же ты красивая. Плюс ко всему Ты просто умница самая чудесная и привлекательная девушка на земле я всей душой тебя люблю», - пишут фолловеры.

Чуть позже Надежда запостила еще один снимок, на котором она стоит в длинной ажурной юбке и цветастой блузке. На фото она широко улыбается и выглядит уже не такой грустной. Поклонникам эта фотография понравилась даже больше, чем предыдущая.

«Хочу и буду», - подписала снимок артистка.

«Непривычно видеть вас не в мини», «Обожаю тебя!», «Огненная брюнетка», «Божественная!», «Надежда, а я хочу вас видеть в кино! Кинематограф - это ваше. Прям жду с нетерпением новых ролей и новых фильмов с вашим участием», - отмечают поклонники.

Надежда Мейхер – украинская певица и телеведущая. Кроме этого Мейхер актриса, поэтесса и дизайнер. Мейхер играла в нескольких новогодних мюзиклах, а в 2016 году открыла бутик одежды. Кроме этого женщина выпустила сборник собственных стихотворений.

Напомним, что бесстыжая Мейхер скинула халат и показал, чем ее наградила природа: «Какие роскошные…».

А еще Politeka писала, что соблазнительная Мейхер эффектно выгнулась и показала лишнее: «Вот это прелесть…».

Также Politeka сообщала, что Надя Мейхер не смогла скрыть аппетитные формы: «Моя сила!».