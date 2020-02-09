Известная украинская певица Надежда Мейхер поразила постаревшим видом в сети
На фото Мейхер позирует в кремовом, скорее всего, пиджаке и с большими серьгами. Надежда взяла себя одной рукой за шею. На снимке можно легко заметить, как певицу покидает молодость. На фоне можно увидеть шкафчики и стену. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Снимаю порчу. Верну Любимого. Отвороты привороты", - написала Надежда под фото.
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Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под публикацией. Все из-за того, что фото было размещено в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.
Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Надежда Мейхер показала новый образ в черном платье.
На фото Мейхер позирует в черном платье в пол с большим декольте. При этом Надежда решила не надевать белье. Певица была в этот раз с пышной прической. Она фотографировала себя в зеркало и улыбалась на камеру. Фото получилось очень интересным, но уже можно заметить, что возраст дает свое. Рядом можно увидеть стул, а также столик, на котором стоит косметичка.
Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под фото. Все из-за того, что Мейхер выбросила снимок в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.
Сообщалось, что 37-летняя украинская певица Надежда Мейхер-Грановская приоткрыла завесу своей личной жизни.
Артистка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм и рассказала об одном из своих фетишей. Так, Надя предстала в авто в кожаной черной куртке, которую расстегнула. Аппетитных форм звезды невозможно не заметить. Певица смотрит прямо в объектив не замечая, что несколько локонов упали ей на глаза, и искренне улыбается.
Напомним, пышногрудая Мейхер засветила лишнее в глубоком декольте, фото облетело сеть
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