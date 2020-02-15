Певица показала, за что ее полюбили мужчины

Певица Анастасия Кумейко, которая входила в группу Nikita, засветила на камеру свое главное достоинство

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

"Свет отличный, а вот размерчик…", - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Кумейко позирует с открытой кофтой, обнажив на камеру роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

"Шикарная", "Не вздохнуть не выдохнуть", "Бомба", "размерчик что надо", "на это можно смотреть вечно", "ты очаровательная", "А мне такие фото нравятся, не особо есть к чему придраться!!! Хорошего настроения", - пишут они.

Ранее мы писали, что исполнительница Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, порадовала фанатов новыми откровенными снимками.

Так, певица позирует в чрезвычайно откровенном платье, которое практически полностью оголяет ее главную гордость. При этом сама Кумейко элегантно заигрывает на камеру, отыгрывая эмоцию невинности.

Однако ее поклонники были безмолвны – кадрами звезда поделилась у себя в Сторисе.

До этого Кумейко позировала в коротком черном платье. Можно сразу заметить, что Анастасия решила не надевать белье. На фото хорошо видны идеальные ноги певицы. Образ исполнительница дополнила интересным макияжем и собранными в хвост волосами. Кумейко в этот раз сидела на пуфике, а на фоне можно увидеть штору, кресло и других людей.

Фанаты не смогли оценить снимок или написать под ним комментарии. Все из-за того, что фото было опубликовано в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Напомним, экс-Nikita раздвинула ноги и показала свою гордость прямо среди улицы

Также Politeka писала, что гибкая экс-Nikita без белья выронила прелести в шпагате

Также Politeka сообщала, что экс-Nikita расставила ноги и засветила лишнее