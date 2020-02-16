Известная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников, поскольку выставила напоказ роскошные формы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на опубликованных кадрах видно, как собака Никитюк по кличке «Рафик» занялся неприличным делом со своей игрушкой. Это попало на камеру девушки.

«Как вы думаете, что сейчас он делает со своей свинкой?», - коротко говорится в подписи.

Сама Никитюк позирует в откровенном платье с глубоким декольте. При этом девушка заигрывает на камеру, элегантно улыбаясь подписчикам.

А поскольку кадры Никитюк опубликовала в Сторис, ее поклонники так и не смогли что-либо сказать.

Как сообщалось ранее, Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями.

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию новых фото.

Недавно знаменитость похвасталась долгожданным отдыхом в Абу-Даби, куда отправилась фактически сразу после снежного Буковеля.

После артистка удивила снимком, заявив тем самым, что вернулась домой, в Киев из солнечных Эмиратов. По завершению отдыха телеведущая успела сняться в необычной и стильной фотосессии, а также засветиться в компании других знаменитостей.

Сегодня звездой, с которой встретилась Леся за вкусным ужином, стала недавно прославившаяся певица Анна Корсун. Новоиспеченная артистка выступает под псевдонином maruv.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде: "Я всем сочувствую...".

Также Politeka писала, что Никитюк удивила видом, засветившись в ресторане: "Скучаю по..."