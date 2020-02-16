Украинская певица Тина Кароль не перестает восхищать публику своими нарядами

Как сообщает Politeka.net, украинская поп-дива Тина Кароль регулярно радует поклонников новыми снимками в эффектных образах.

Сейчас певица снимается в 10-м сезоне шоу Голос страны, а также выступает в качестве судьи на Нацотборе на Евровидение 2020. К слову, в этом году компанию ей составили Андрей Данилко и Виталий Дроздов.

Артистка поделилась со своими поклонниками снимками из Национального отбора на Евровидение, на которых она в черном платье на тонких бретелях с глубоким декольте сидит в судейском кресле, а тем временем стилисты "поправляют ей макияж".

На других кадрах певица показала наряд в полный рост: черное платье в пол подчеркнуло все изгибы ее точеной фигуры. Провокационной изюминкой лука является глубокий вырез в районе декольте, позволяющий полюбоваться на аппетитный бюст знаменитости. При этом никаких лямок от белья не наблюдается.

К сожалению, пользователи сети не смогут прокомментировать удивительный образ Тины Кароль, ведь снимками она поделилась на своей страницы в Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что не так давно стало известно, что Тина запускает линию собственных духов.

"Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат.На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера", – сказано на странице Тины.

В рамках продвижения своей продукции Тина также появилась во Львове на специальной презентации. Артистка сразила сеть алым платьем с глубоким декольте.

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