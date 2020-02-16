Кроме голоса, они покорили украинцев своей красотой

В интернет-сети определился топ-5 наиболее красивых исполнительниц Украины, которых знают и любят все

Как сообщает Politeka, подборку звезд сделал Clutch.

Так, первое место рейтинга занимает Надя Дорофеева. Несмотря на юную внешность и ощущение, что девушке около 18 лет, скоро звезда будет отмечать свое 30-летие.

Дальше идет красотка, внешностью которой восхищался сам основатель дома Playboy Хью Хефнер – Даша Астафьева.

После нее в рейтинге расположилась обладательница титула самой красивой блондинки Украины и мать двух замечательных дочерей – Оля Полякова.

Также в список вошла и жена продюсера Потапа – Настя Каменских.

Закрывает рейтинг наиболее красивых певиц нашей страны украинка латиоамериканского происхождения Мишель Андраде.

Ранее мы писали, что после того, как на востоке нашей страны началась война, многие украинские артисты отказались от выступлений на просторах страны-агрессора.

Однако нашлись и те, кто посчитал неправильным забывать о своих «соседских» поклонниках и оставлять их без внимания.

К вашему вниманию топ фотоподборка из 15 популярных украинских артистов, которые хотя бы раз пересекали российскую границу, чтобы дать сольный концерт, выступить на музыкальном фестивале или менее масштабном событии.

Украинская поп-дива Вера Брежнева, экс-участница женского трио «ВИА Гра» засветилась в Кремлевском дворце (Москва) на праздновании 22-летия российского канала МУЗ-ТВ.

Засветилась в Кремле помимо Веры Брежневой еще одна экс-участница некогда популярных «ВИА Гра» Анна Седокова. Что правда, на этот раз певица обошлась без глубоких декольте и коротких платьев.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Также Politeka писала, что Седокова без трусов вызвала шквал критики, за это фото ей будет стыдно перед детьми.