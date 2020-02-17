Топ самых провокационных поз звезд в соцсети

Ни для кого не секрет, что лучше всего «заходит» в социальных сетях. Конечно же, провокационные и максимально «голые» фото. И звезды из нашей подборки не стесняясь идут на всё, чтобы привлечь аудиторию и повысить свои показатели вовлеченности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички в Instagram звезд шоу-биза.

Эмили Ратаковски использовала панаму, чтобы креативно прикрыть грудь на пляже, где она загорает топлесс. И, возможно, это было бы соблазнительно и даже пошло, если бы супермодель не изогнулась бы так неествественно.

Алена Омович, она же украинская Кардашьян, редко попадает в топы звезд. Но в этой подборке она по праву занимает одно из первых мест – ведь она просто мастер позирования с расставленными ногами, на корточках, прогнувшись и т.д. В ее личной коллекции – миллионы вариантов выгодно себя показать, и столько же соблазнительных нарядов в гардеробной.

Анастасия Квитко знает не понаслышке, что надеть и как встать, чтобы взбудоражить воображение сильной половины человечества, а короткие и тесные топы — отдельная любовь пышнотелой инстаблогерши.

Не сильно отстает от инста-див и певица Анна Седокова. Не зря же она считается главной красоткой шоу-биза в нескольких странах сразу. Так, экс-Виа Гре приходится ухищряться с разными позами и демонстрировать свою растяжку, чтобы не потерять вовлеченность аудитории в сети.

Певица Ольга Серебрякина предпочла для пикантных фото гольфы, белое боди и нюдовый макияж. Все бы ничего, если бы не слишком провокационная поза. Она расставила ноги, прикрывшись одной рукой.

Одна из самых высокооплачиваемых моделей купальников и нижнего белья, модель и актриса из США Эбигейл Рэчтфорд также не отстает и показывает позы, будоражащие умы многих мужчин в сети. На всех фото, которые она постит в сети, ей явно не хватает одежды на теле, но кроме того, она умудряется еще и прогибаться так, что позавидует самая проворная кошка на подоконнике.

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