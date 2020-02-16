Невеста культового Холостяка Никиты Добрынина Дарья Квиткова рассказала о проблемах с животом

На кадрах Даша показала себя и Никиту. Он позировал в этот раз в рубашке, а невеста в блузке или чем-то подобном. Судя по видео, пара лежала, скорее всего. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"У меня болит живот, значит кто-то там живет. Если это не глисты...", - начала стишок Даша. Никита сразу продолжил: "Кто такое придумал, ты?". После этого сценка закончилась.

Фанаты не смогли оценить творчество Дарьи или поставить лайки, а также обсудить возможные намеки на беременность. Все из-за того, что девушка опубликовала видео в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что невеста Холостяка Никиты Добрынина Дарья Квиткова показала себя в свадебном платье.

На первом фото Дария позирует в в пышном платье с аппликацией из цветов на руке, которая крепится на прозрачную ткань. На втором фото она уже показывает себя в другом платье, с открытой спиной, на тонких бретелях с длинным шлейфом.

"Девочки, у меня разрыв сердца", - написала под фото Квиткова.

Фанаты успели поставить более 50 тысяч лайков и написали множество комментариев обсуждая, какое платье лучше. Мнение фолловеров разошлось, хотя больше голосовали за второй вариант.

Сообщалось, что знаменитая пара «Холостяка» Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой уже начала готовиться к свадьбе, ведь недавно главный холостяк страны сделал предложение руки и сердца своей любимой. 21-летняя девушка в сети поделилась первыми деталями свадьбы.

«Если честно, я еще немного в шоке и не могу поверить, что теперь я в статусе невесты. Спасибо каждому за теплые слова. Пусть наша семейная жизнь проходит с такой же легкостью, с которой ты поднимаешь мою широкую косточку», – отметила Квитко в сети под фото, где Добрынин держит ее на руках.

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