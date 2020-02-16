Элтон Джон смог исполнить несколько песен, после чего у него отказал голос

Сэр Элтон выступал на стадионе "Маунт Смарт" в Окленде в воскресенье вечером в рамках своего прощального тура. Во время концерта он потерял голос и заплакал на сцене, после чего его увели. Об этом сообщает Politeka.net cсылкой на страницу в инстаграм Элтона Джона, а также на видео, которое появилось в сети Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Музыкант написал в соцсетях после ухода со сцены трогательную речь.

«Я хочу поблагодарить всех, кто присутствовал на сегодняшнем концерте в Окленде. Мне сегодня поставили диагноз «пневмония». Я играл и пел от всего своего сердцем, пока мой голос не иссяк. Я разочарован, глубоко расстроен и извиняюсь. Я отдал все, что имел. Большое спасибо за вашу необычайную поддержку и всю любовь, которую вы проявили ко мне во время сегодняшнего выступления. Я вам бесконечно благодарен», – написал Элтон Джон.

Отметим, что в середине концерта Элтона проверил врач и даже несмотря на болезнь музыкант смог исполнить несколько песен. Однако в итоге его голос не выдержал, и он заплакал прямо при всех под громкие аплодисменты публики.

Напомним, что летом президент Франции Эммануэль Макрон вручил Элтону Джону высшую награду страны — орден Почётного легиона. Церемония награждения состоялась в пятницу, 21 июня, на приеме в Елисейском дворце.

Отмечается, что наградили знаменитого музыканта за его активную деятельность по борьбе со СПИДом.

Также мы писали, что Элтон Джон организовал фонд Elton John AIDS Foundation(EJAF) для поддержки инновационных ВИЧ/СПИД профилактик, образовательных программ, услуг по уходу и поддержке для людей, зараженных ВИЧ/СПИДом. Фонд собрал более 200 миллионов долларов на поддержку программ по ВИЧ/СПИДу в 55 странах.

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