Звезда "Квартала 95", певица Марта Адамчук порадовала подписчиков Инстаграм ярким снимком

Красотка предстала на фото у зеркала, в которое сделала селфи, пишет Politeka.net. На руке девушки были часы, а на одном из пальцев блестело массивное кольцо.

Марта позировала положив руку на голову, взъерошив волнистые локоны.

Ее наряд, похожий на пиджак, был расстегнут и под ним проглядывалось голое тело. Талию подчеркнул черный поясок.

Макияж артистки - с акцентом на скулы и красивые глаза. Девушка немного улыбалась, приподняв телефон.

"Сама себе зарядка)", - написала Адамчук.

За 13 часов публикация звезды собрала почти 600 лайков и немного комментариев.

"Красотка", "Прическа👍", "Клевая👏💕", "Красивая🔥", "Замечательный образ, Вам хорошо с челкой", "Ух, какая!", - написали пользователи сети.

Напомним, Марта Адамчук позировала в клетчатом пиджаке и черном гольфе.

Однако внимание привлекают не пышные формы под скромным нарядом, а красивые глаза Марты. Девушка подчеркнула их с помощью темных теней, карандаша и туши. Марта смотрела в камеру и улыбалась.

"Удивительный день ♥", - подписала снимок звезда "Квартала 95".

Ранее мы писали, что Марта Адамчук предстала в черном обтягивающем платье с открытой спиной.

Судя по крою наряда, украинская знаменитость была под ним без лифчика. Ее роскошный образ завершили массивные блестящие серьги.

Адамчук широко улыбалась. На ней была красная помада, это единственное, что выделялось в макияже

Напомним также, что Марта Адамчук похвасталась своей изумительной улыбкой и фигурой.

Звезда предстала в водолазке и пиджаке с актуальным в этом сезоне орнаментом - микро-клеткой.

Образ Марты дополнили укладка и умеренный макияж.

Поклонники звезды отметили ее естественную манеру держаться перед камерами.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук надела откровенное платье с большим вырезом на спине.

Платье было настолько длинным, что его шлейф оказался на асфальте.

Легкий макияж и прическа, с волосами набок сделали образ идеальным.

Спасибо за фото @maydanenko", - подписала снимок звезда.

Напомним, красотка из "Квартала 95" сразила новым смелым образом: "Чтобы мало не показалось"

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