В России срочно госпитализировали известного журналиста, который прославился как «заменитель» Максима Галкина

Как сообщает Politeka, детали распространяют российские СМИ.

«Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь». Журналист перенёс приступ (предварительный диагноз — эпилепсия) и потерял сознание, на место прибыли медики, сейчас его везут в больницу», - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что 60-летнего мужчину доставили в больницу имени Боткина.

«Ничего страшного! В 60 лет каждый имеет право на обморок. Сейчас все нормально», - отметил сам Дибров.

Уточняется, что после инцидента он должен будет пройти специальное обследование. А «заменителем» Галкина журналиста называют потому, что именно он после шоумена начал вести известную телепередачу «О, счастливчик!».

Ранее мы сообщали, что в России на премьере фильма «Лед-2», где присутствовали Алла Пугачева, Светлана Лобода и другие звезды, началась внезапная эвакуация.

ЧП произошло в понедельник, 10 февраля, в московском кинотеатре «Октябрь», где проходила премьера нового фильма. Как сообщается в сети, во время кинопоказа началась неожиданная эвакуация. Как стало известно, ее причиной стало задымление в кинотеатре.

Во время эвакуации в зале возникла давка и паника. При этом по другим данным, посетителей быстро и организованно вывели из зала.

Позже в российском МЧС подтвердили, что произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Впрочем, оно было незначительным, и огонь смогли потушить сами сотрудники кинотеатра еще до приезда пожарных.

Напомним, Лобода впервые заговорила после пожара и поделилась фото с места ЧП: «Жуткое зрелище»

Как сообщала Politeka, известная певица показала, что прячет под юбкой, задрав ногу на ступеньках.

Также Politeka писала, что Лобода сразила необычной сменой имиджа: "Такая худая, просто невозможно".