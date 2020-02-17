В России срочно госпитализировали известного журналиста, который прославился как «заменитель» Максима Галкина
Как сообщает Politeka, детали распространяют российские СМИ.
«Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь». Журналист перенёс приступ (предварительный диагноз — эпилепсия) и потерял сознание, на место прибыли медики, сейчас его везут в больницу», - говорится в сообщении.
Позже выяснилось, что 60-летнего мужчину доставили в больницу имени Боткина.
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«Ничего страшного! В 60 лет каждый имеет право на обморок. Сейчас все нормально», - отметил сам Дибров.
Уточняется, что после инцидента он должен будет пройти специальное обследование. А «заменителем» Галкина журналиста называют потому, что именно он после шоумена начал вести известную телепередачу «О, счастливчик!».
Ранее мы сообщали, что в России на премьере фильма «Лед-2», где присутствовали Алла Пугачева, Светлана Лобода и другие звезды, началась внезапная эвакуация.
ЧП произошло в понедельник, 10 февраля, в московском кинотеатре «Октябрь», где проходила премьера нового фильма. Как сообщается в сети, во время кинопоказа началась неожиданная эвакуация. Как стало известно, ее причиной стало задымление в кинотеатре.
Во время эвакуации в зале возникла давка и паника. При этом по другим данным, посетителей быстро и организованно вывели из зала.
Позже в российском МЧС подтвердили, что произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Впрочем, оно было незначительным, и огонь смогли потушить сами сотрудники кинотеатра еще до приезда пожарных.
Напомним, Лобода впервые заговорила после пожара и поделилась фото с места ЧП: «Жуткое зрелище»
Как сообщала Politeka, известная певица показала, что прячет под юбкой, задрав ногу на ступеньках.
Также Politeka писала, что Лобода сразила необычной сменой имиджа: "Такая худая, просто невозможно".