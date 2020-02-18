Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились новые кадры, на которых артистка решила показать себя в стильном образе, сообщает Politeka.

В этот раз на аккаунте в Инстаграм звезды появился небольшой ролик из музыкальных гастролей.

На представленных кадрах Тина сменила довольно много нарядов и даже поразила формами в коротком платье, в наряде из блесток и даже майке из латекса с глубоким декольте. Примечательным и, наверное, любимым образом Тины у поклонников стал стильный наряд - пиджак и свободного кроя черные брюки.

Поклонники тут же принялись комментировать увиденное, обсуждая не только вид артистки, но еще и сам концерт в целом:

«Пиджак на 3 размера больше?😂Мой мозг🙆‍♀️Это так сексуально 🙈», «Вагонь 🤤🔥», «Когда там уже тур по большим городам?😍❤», «Жду вас в Казахстане♥️», «как же я жду уже нашу встреееечу ,в марте 😻💌», «Обожаю🤤», «біжу купувати квитки на КОНВЕРТИ🌚», «Вааааууу😻😻😻😻», «Концерты!)☺️», «Космическое выступления🥰😍❤️», «Лучшая ❤️Дива❤️❤️❤️», «Хочу обнять тебя❤️», – пишут пользователи.

Также на новых кадрах, которые Кароль представила на странице в Инстаграм, как позировала во время нанесения макияжа. Сама Тина показана чуть со стороны с кисточкой в руках и распущенными волосами.

Ярким акцентом в образе Кароль стало глубокое декольте, похоже, на звезде надето лавандовое платье. При этом заметно, что звезда весьма удачно дополнила образ естественным, почти незаметным макияжем без акцента на губах, но с подведенным глазами.

При этом не забыла певица также соблазнительно позировать, выставив напоказ немного пикантных частей тела, но лишь частично, оставив фанатов млеть от одного вида – как известно, Кароль не является сторонницей пикантных и вызывающих образов. А главной изюминкой нового фото стало именно украшение артистки – массивные серьги с камушками в форме капелек.

Напомним, Кароль взорвала сеть откровенным видом

Как сообщала Politeka, Кароль свела с ума соблазнительным нарядом

Также Politeka писала, что Тина Кароль шокировала своей красотой в легком платье